FC Bayern le pone precio de venta a Joshua Kimmich

Joshua Kimmich se ha convertido en uno de los favoritos a salir de FC Bayern München en este mercado de verano. El internacional alemán no está contento con su situación y el club se imagina dejándole marchar si llega una oferta de 30 a 40 millones de euros.

Una situación difícil de solventar

Todo en la vida tiene un final y, a pesar de que estaba destinado a ser uno de sus líderes por mucho tiempo, cada vez son más las señales de que Joshua Kimmich y FC Bayern van a separar sus caminos. Tal y como informa Bild, ni el club ni el jugador son muy optimistas de cara a una renovación de contrato, que termina en 2025, y este último podría hacer claras después de la Eurocopa sus intenciones de marcharse en esta ventana.

Entre los factores que impulsan su desmotivación se encuentra su situación actual dentro de la plantilla. En la segunda mitad de temporada perdió su lugar en el centro del campo bávaro y, a la par que ha vuelto a ejercer como lateral derecho, han crecido los rumores de nuevos refuerzos para la medular, comprometiendo las opciones de volver a su posición favorita. Además, el mismo medio afirma que su relación con los dirigentes se deterioró cuando no le apoyaron hace años en su decisión de rechazar la vacuna del Covid, y no ha habido signos de mejoría.

¿Quién estará dispuesto a ofertar por Kimmich?

Si Joshua Kimmich quiere marcharse pronto de Baviera, desde el club no va a encontrar mucha oposición. De hecho, estarían dispuestos a aceptar ofertas por valor de 30 a 40 millones de euros, un precio no muy elevado teniendo en cuenta que, si no aparece nadie este verano, dentro de un año se marcharía gratis. El problema, más que encontrar a alguien dispuesto a pagar ese precio, es el elevado salario del jugador, que cobra casi 20 millones de euros anuales en Múnich.

FC Barcelona es uno de los equipos que estarían detrás de Kimmich, más aún con Hansi Flick como nuevo entrenador. No obstante, su situación financiera hace difícil que consigan ahora su fichaje. Queda la esperanza de que el internacional alemán cambie de ideas tras reunirse con los dirigentes, pero de momento no se vaticina nada bueno en el Allianz Arena.