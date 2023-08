¿FC Bayern le quita a Bella-Kotchap a Borussia Dortmund?

En las últimas horas, se dio a conocer que Bella-Kotchap, además de estar en carpeta de Borussia Dortmund, también figura en la de FC Bayern München.

Una gran opción de mercado

No cabe ninguna duda de que el joven de 21 años es una gran alternativa para todos los equipos. Southampton dejó la Premier League la pasada temporada y con sus características podría dar el salto a otro gran club que compita por todo lo alto. Tengamos en cuenta que es un habitual convocado en el seleccionado alemán de Hansi Flick.

Y hablando justamente de ello, la cuestión de la Eurocopa del próximo año es primordial. Al parecer, él quiere estar a tope de nivel para ser una opción factible para el técnico teutón. Y es por ello que se puso en mercado y el valor sería de 20 millones de euros.

Bella-Kotchap entre Bayern y Dortmund

Ante esta situación, el primero en golpear la puerta del defensor fueron los negriamarillos. Hoy por hoy, Edin Terzic cuenta con Hummels, Süle y Schlotterbeck como centrales de primer nivel. Es por ello que ya hablaron con él, pero la parte trunca está en el trato con Los Saints. Al parecer, BVB no tiene los 20 millones de euros necesarios para hacerse del fichaje y quiere arreglar una cesión con una obligación de compra para ejecutar en 2024. Por ahora, no hubo respuesta.

Ahora bien, el que apareció en las últimas horas, ha sido FC Bayern. Como bien se sabe, ya hay trato hecho con el Inter para traspasar con Pavard y la cuestión monetaria no sería un problema para ellos. Sin embargo, el exBochum no está del todo convencido porque no tendría los minutos que espera.