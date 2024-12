FC Bayern muestra su solidaridad por el ataque en Magdeburg

En el día de ayer, FC Bayern tenía todo preparado para un gran festejo de Navidad, pero al ataque de Magdeburg hizo que suspendan todo.

FC Bayern suspendió sus festejos navideños por al ataque en Magdeburg

Sin ninguna duda, el día de ayer en Alemania fue uno que terminó de la peor manera. Un conductor en el mercado navideño de Magdeburg hirió a más de 200 personas, dejando a una de ellas fallecida. Ante esto, Los Bávaros decidieron suspender el típico canto de villancicos tras la victoria ante RB Leipzig. Solo se ha cantado «Noche de Paz» entre los hinchas y el coro de niños de Tölzer.

Las palabras del presidente: https://twitter.com/FCBayernES/status/1870259583404429656

La palabra de Thomas Müller

«Nos enteramos del ataque del Magdeburgo después del partido. A menudo es difícil relativizarlo. Nos concentramos en el fútbol, ​​estamos completamente concentrados y, de vez en cuando, te enfrentas a la realidad. Queríamos ganar desesperadamente y hacerlo de una manera determinada. Pero nunca se puede planificar un resultado tan claro».

«Solo se pueden planificar las cosas y ponerlas en práctica, lo que te llevará por el buen camino: duelos, velocidad de pases, etc. El planteamiento de hoy fue más cómodo que contra el Mainz la semana pasada, porque el Leipzig también es un equipo que quiere jugar al fútbol, ​​aunque no esté en su mejor momento en este momento. Lo aprovechamos bien, no nos dejamos llevar por el nerviosismo tras el empate y seguimos adelante hasta el final».