FC Bayern München apeló la sanción de Upamecano sin éxito

Si bien FC Bayern München apeló la sanción a Upamecano de perderse un encuentro, hoy el tribunal rechazó totalmente su pedido.

Una derrota con una expulsión polémica

La derrota de FC Bayern München ha traído mucha cola durante los últimos días en el fútbol alemán. Siempre que pierda el líder, es un hecho que lleva mucha discusión. Ahora bien, en los primeros minutos sucedió una gran polémica y, desde allí, muchos dicen que el partido se desvirtuó totalmente.

Es por ello que tanto directivos como cuerpo técnico del club muniqués no ocultaron su enojo por la expulsión de Upamecano contra el Gladbach, ya que consideraban que el castigo era excesivo. El árbitro de dicho encuentro, Tobias Welz, justificó su decisión porque «el contacto fue suficiente para que el atacante perdiera el equilibrio y era el último defensor», y la Federación Alemana de Fútbol, finalmente, reafirmó la decisión arbitral.

Bayern apeló la sanción de Upamecano, pero no tuvo éxito

Si bien el pasado martes habían confirmado la decisión del árbitro, al equipo bávaro le quedaba una última bala y era apelar la sanción para que la analice el tribunal deportivo de la DFB. Sin dudas que el equipo legal llevó a cabo tal tarea, pero hoy se expidieron con una decisión que no cambia absolutamente nada. Upamecano deberá perderse el encuentro ante Union Berlin como se indicó desde un primer momento.

Tengamos en cuenta que, como sucede en cualquier tribunal de segunda instancia en el mundo, este no analiza más de lo que se presentó en primera instancia. Es por ello que dejaron muy en claro porque tomaron tal decisión que no tiene que ver sobre si hubo o no falta.

«El árbitro ha tomado una decisión fáctica. Esto está protegido por la FIFA en interés de un juego que funcione en todo el mundo. La única excepción sería un error obvio por parte del árbitro (un jugador equivocado, o si no hay contacto demostrable). Tampoco es el caso aquí»

Las opciones que FC Bayern tiene a su disposición para la zaga central contra Union Berlin quedan muy reducidas con la baja del francés. Nagelsmann solamente puede contar con Matthijs de Ligt, Benjamin Pavard y un Daley Blind que fue titular el pasado sábado, pero no dejó buenas sensaciones. Todo apunta a que Los Bávaros deberán formar una línea de cuatro atrás y dar a los dos primeros la titularidad, u optar por una línea de 3 en la que se quedaría sin recambios en el banquillo. Situación nada sencilla con la que encaran un partido que todos recordarán a final de temporada.