El milagro en el Allianz Arena no fue posible para FC Bayern München. El equipo de Thomas Tuchel dio una mejor imagen que en la ida pero echó en falta mucha pólvora en ataque. Con goles de Haaland y Kimmich de penal, sólo pudieron conseguir un 1:1 en la vuelta y Manchester City pasa a semifinales de Champions League con un 4:1 en el global de la eliminatoria.

Mucho empuje para poca puntería de Bayern

Remontar un 0:3 en contra no es fácil pero en FC Bayern encontraron la manera de mantener viva la esperanza. Jugaban en casa, tenían de nuevo un delantero referencia con el regreso por lesión de Choupo-Moting y Tuchel encontró la forma de dominar la posesión y generar ocasiones. Los Bávaros salieron a por el partido como debían, pero la portería de Éderson se les hizo demasiado pequeña.

Ya en los primeros compases, Sané falló un mano a mano que pudo encender al Allianz Arena, pero envió en el balón fuera. Justo antes del descanso, una carambola en el área también acabó con la delantera incapaz de marcar. Tanto Kimmich como Goretzka se encontraron con posiciones parecidas a la de Rodri cuando marcó el primer gol del City en la ida, pero los dos mediocentros alemanes mandaron el balón a las nubes.

El tiempo jugaba en contra y hasta en Bayern se podían alegrar de llegar al descanso con un 0:0. Por un lado, Upamecano se libró por centímetros de la roja directa por un fuera de juego de Haaland, al que cortó una ocasión clara. Y por el otro, también con el central francés por una mano en el área y con el delantero noruego implicados, el ex de Borussia Dortmund mandó por encima del larguero un penal. Pero con 45 minutos, la distancia era demasiado grande.

Vive toda la actualidad del fútbol alemán en el canal de Spotify de Mi Bundesliga.

Upamecano, otra vez señalado

Upamecano fue protagonista en la ida por provocar el segundo tanto del equipo de la Premier League y tener buena carga de culpa en el tercero. Y aunque Tuchel volvió a darle confianza, terminó demostrando que esta eliminatoria fue una infierno para él tras provocar el gol de la sentencia. En el minuto 57, un contraataque rápido del City acabó con Haaland plantándose en el pico del área y, antes de que pensara en cualquier recorte, el francés ya estaba en el suelo. Y ante Sommer, para redimirse del penal fallado, no perdonó.

Aunque el orgullo de Bayern le impidió bajar los brazos, quedó demostrado que al conjunto de Thomas Tuchel le queda demasiado trabajo por hacer. Kimmich desde los once metros pudo empatar el partido y maquillar el global de la eliminatoria, pero en Múnich todo es frustración. La frustración de no poder marcar un gol en 180 minutos de una forma que no fuera un penal, la frustración de sufrir una goleada por numerosos fallos individuales, y la frustración de ver cómo la ilusión de triplete que tenían hace unas semanas se ha convertido en una pesadilla. En unos meses, como siempre, tocará arrancar de cero.