En el día de hoy, FC Bayern München hará su debut en la nueva temporada de Bundesliga ante Werder Bremen.

Una dura derrota en la Supercopa Alemana

No cabe ninguna duda que el nuevo ciclo en Múnich no empezó para nada bien. El equipo llegaba después de la pretemporada con toda la ilusión de alcanzar el título «habitual». Sin embargo, no solo no lo han conseguido, sino que se llevaron un duro cachetazo.

Los Toros Rojos, con un hat-trick de Dani Olmo, los golearon y dejaron muchas dudas en toda la afición. Sobre todo, teniendo en cuenta que Thomas Tuchel no tuvo un buen final de la campaña pasada. Y ahora comienza con el pie izquierdo bajo todo punto de vista, poniendo en tela de juicio su puesto.

¿Bayern concretará sus objetivos de temporada con la llegada de Harry Kane?

Además de lo mencionado, el mercado de fichajes ha estado «aceptable» y no mucho más. Por un lado, se habían planteado el fichaje de un nuevo centroatacante y consiguieron a Harry Kane. Y por el otro, tuvieron que soportar la salida inesperada de Lucas Hernández y en su lugar llegó Kim Min-Jae.

De resto, no han podido conseguir a dos jugadores que se habían fijado como prioridad. Tuchel había dejado claro que querían un mediocampista de marca, empero, no pudieron convencer a Declan Rice que emigró a Arsenal. Y tampoco pudieron concretar la llegada de un portero para que ocupe el lugar de Neuer, que estará lesionado hasta 2024.

Es justamente en este sentido que todo el mundo se pregunta si con la llegada del inglés alcanzará para cumplir con todos los objetivos de la nueva temporada.