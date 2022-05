FC Bayern München dejaría ir libre a Lewandowski en 2023

Tal y como lo dice el título, si no llegan a un acuerdo por su contrato, Lewandowski seguiría en Bayern hasta 2023, donde se iría libre.

Los alemanes un hueso duro de roer, como siempre

No cabe ninguna duda de que negociar con alemanes siempre es una piedra para el zapato para cualquier club del mundo. Y sobre todo cuando se trata de Borussia Dortmunda y FC Bayern München que, generalmente, en la mesa de discusión se terminan saliendo con la suya.

Y en esta oportunidad la cosa no cambia. Como se sabe, Bayern y Lewandowski están en plena etapa de negociación por renovar su contrato. Aún no hay un acuerdo debido a que el polaco quiere un aumento considerable de su salario, mientras que el gigante bávaro no está dispuesto a romper con los topes salariales y su estructura económica.

Ante esto, quien ha aparecido en la escena fue FC Barcelona. El club culé está desesperado por hacerse de Lewandowski y hasta han tenido una reunión con Pini Zahavi, agente del centrodelantero bávaro. En dicha reunión, se les comunicó que al fin de cuentas tienen que esperar a que se decida que va a pasar con Bayern.

Bayern estaría dispuesto a dejar ir a Lewandowski libre con tal de que no se vaya en este verano

En las últimas horas, se ha filtrado que el futuro de la estrella de Bayern no depende de las negociaciones de su contrato. Recordemos que en un primer momento se especuló que si no se renueva su contrato se iría. Sin embargo, el panorama cambió y ahora Brazzo y compañía habrían decidido que bajo ningún aspecto Lewandowski abandonará Múnich en este próximo mercado de fichajes.

Por lo dicho, el club español se retiraría de la puja, pese a que hasta se han pensado en aumentar la oferta inicial. Desde Cataluña informan que la negociación les excede y que nada pueden hacer con la decisión que tomó Bayern. ¿Está bien que lo dejen ir gratuitamente en 2023? Eso ya lo veremos.