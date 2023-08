FC Bayern München le pone fecha límite al fichaje de Kane

En las últimas horas, The Telegraph informó que FC Bayern München le puso fecha límite al fichaje de Harry Kane.

Ya ha pasado mucho tiempo

No cabe ninguna duda de que en Múnich podrían dar clases de paciencia. Desde que comenzó este mercado de fichajes, la directiva con Rummenigge a la cabeza empezó las primeras conversaciones con el jugador y después de varias reuniones lo han podido convencer con llegar a la Bundesliga. Recordemos que no han sido muchos ingleses que han llegado al fútbol alemán y la tendencia en descendente por los altos salarios que hay en la Premier League.

Sin embargo, el que todavía sigue resistiendo cualquier tipo de intento de fichaje es Daniel Levy, presidente de Tottenhtam. Ya ha dejado claro en varias entrevistas que quiere que el inglés se quede a como de lugar. Empero, el jugador ya le habría manifestado su deseo de irse porque quiere levantar al menos un título en su carrera. A raíz de esto, esta semana podría haber definición.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Bayern le pone fecha límite al fichaje de Harry Kane

Si bien con el jugador está todo acordado, la demora que le han puesto desde Inglaterra provoca que la planificación de la plantilla del último campeón alemán quede al borde del abismo. Recordemos que se fijaron la prioridad de fichar a un centrodelantero y a falta de dos semanas de que comience la nueva temporada, aún no tienen novedades.

En este sentido es en el que surge la información de The Telegraph. Al parecer, desde Múnich esperarán hasta este viernes a que Levy tome una decisión. Mas allá de esa fecha no esperarán a más nadie y buscarán segundos planes. Como hemos dicho, no se permitirán arrancar una nueva campaña sin una referencia de ataque con el nivel que requiere la grandeza de Bayern.