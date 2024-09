FC Bayern München no tiene dudas de que Musiala se quedará

En las últimas horas, Fabrizio Romano confirmó que desde FC Bayern München no hay dudas sobre Musiala y todos piensan que se quedará.

La gran preocupación de la directiva

No cabe ninguna duda de que una de las grandes preocupaciones de la directiva de FC Bayern es la renovación de su principal figura. Su contrato vence en 2026, por lo que, si no renueva contrato, muchas ofertas llegarán en este verano a un costo que sería totalmente por debajo de su valor de mercado que, según transfermarkt, es de unos 130 millones de euros.

Ahora bien, él tiró la pelota para afuera cuando fue consultado.

«Estoy muy contento en el FC Bayern y estoy totalmente centrado en nuestros objetivos con el club y con la selección. No pienso en dónde jugaré dentro de cinco años. En el mundo del fútbol las cosas siempre pueden cambiar muy rápido y eso no es un problema hoy».

Todos piensan que Musiala se quedará en Bayern

Según Fabrizio Romano, FC Bayern está «confiado» en mantener a Jamal Musiala en el club. Su contrato es un tema muy importante para la directiva y no pueden fallar en esta misión, como hemos ya mencionado. Las negociaciones están en curso, pero es demasiado pronto para decir cómo terminarán. Todavía no hay una decisión por parte de él, pero, como dijo, ahora no está enfocado en las negociaciones. Seguramente cuando se acerca el verano de 2025, tendremos claras novedades.