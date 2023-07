FC Bayern München prepara una gran oferta por Harry Kane

Harry Kane continúa como la prioridad de FC Bayern München para reforzar su delantera en este mercado de verano y, pese a las negativas de Tottenham de dejarle marchar, Los Bávaros preparan una oferta que podría superar los 90 millones de euros.

Bayern podría pagar una cifra récord por Harry Kane

FC Bayern acudió a este mercado de fichajes con la necesidad de fichar un delantero centro de garantías tras una última temporada donde, si bien durante varios tramos Choupo-Moting estuvo a buen nivel, se notó mucho la ausencia de Robert Lewandowski. El nombre de Harry Kane parecía al principio muy lejano pero ha cobrado mucha fuerza en las últimas fechas.

Según el periodista británico Ben Jacobs, el club muniqués prepara una nueva gran oferta por el punta inglés. FC Bayern estaría dispuesto a pagar 80 millones de libras, que equivaldrían a más de 90 millones de euros, a Tottenham por Harry Kane. Se convertiría, así, en el fichaje más caro de la historia del club. Pero para ello, esperan que el jugador también presione a su club para que le deje marchar.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Tottenham sigue empeñado en retener a su estrella

Aunque no disputen competiciones europeas la próxima temporada y a Harry Kane le quede sólo una temporada de contrato, los Spurs confían en retenerle en el club y evitar su traspaso a Bayern y el resto de pretendientes. El nuevo técnico del equipo londinense, Ante Postecoglou, planea con él para la nueva temporada y confía en convencerle para que se quede. Lo cierto es que, si bien el delantero no ha mostrado ningún interés en renovar por el momento, tampoco ha expresado un deseo manifiesto de marcharse este verano. Es por ello que, para los muniqueses, que haga fuerza para salir de Tottenham es un factor clave. Si no lo hace, tendrán que decidirse entre esperar o explorar otras alternativas en el mercado.