FC Bayern München sigue de cerca a Amine Adli

Según información del periódico L’equipe, FC Bayern München tiene en la lista a Amine Adli de Bayer Leverkusen.

La búsqueda de nuevos extremos

No cabe ninguna duda de que el equipo bávaro enfrenta una crisis en el ataque de cara a la próxima temporada. Por un lado, la prioridad está fijada en incorporar un nuevo centrodelantero debido a que no quieren volver a experimentar como sucedió en esta temporada tras la salida de Robert Lewandowski.

Y por el otro, el rendimiento de los extremos no ha sido el ideal. El único que no entra en esta consideración es Kingsley Coman que se ha afirmado como el mejor jugador por banda. Ahora bien, Leroy Sané no termina de jugar más de dos partidos bien y ni que hablar de Serge Gnabry que levantó su nivel en las últimas dos jornadas, pero su temporada fue un auténtico desastre.

Amine Adli aparece en la lista de FC Bayern München

En la búsqueda nuevos extremos con velocidad y mucha capacidad en los duelos individuales aparece el nombre de Amine Adli de Leverkusen. Ya en 2021 cuando fichó por el club aspirina, estuvo muy cerca de pasar a Múnich. Sin embargo, su prioridad era ganar minutos en la Bundesliga. Aún no hay conversaciones entre clubes, pero en las próximas semanas, seguro tendremos novedades.

Más allá de esto, la competencia por él, se espera que sea álgida en este verano que viene. Según confirma la misma fuente, AC Milan lo está siguiendo de cerca debido a que Rafael Leao estaría más fuera que dentro. Su valor en Transfermarkt es de unos 15 millones de euros, por lo que, sería un precio muy asequible para ambos clubes.