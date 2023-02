FC Bayern München sigue de cerca a Marcus Rashford

La búsqueda de atacantes de FC Bayern München está centrada en la Premier League. El interés del conjunto bávaro por Harry Kane ya es bien conocido, pero ahora estarían explorando la opción de fichar a Marcus Rashford en 2024 si no renueva su contrato con el Manchester United.

Al Bayern le gustaría fichar a Rashford si queda libre en 2024

Después de un elevado gasto en fichajes durante el pasado mercado de verano, en FC Bayern quieren explorar opciones más asequibles para reforzar su plantilla de cara al futuro y tienen un ojo puesto en jugadores con contratos cerca de expirar. Harry Kane, delantero del Tottenham, es una opción viable puesto que acaba contrato en 2024. Pero a final de la próxima temporada también hay otro jugador que podría quedar libre y cuyo fichaje sería una auténtica bomba.

Según SportBild, ese posible agente libre para el FC Bayern sería Marcus Rashford. El medio alemán afirma que Hasan Salihamidzic, director deportivo de Los Bávaros, está siguiendo de cerca la situación del atacante inglés. Después de la pasada temporada donde perdió parte del protagonismo que tenía con los Red Devils, este año se ha vuelto un activo más que importante para Erik ten Hag. Sin embargo y a pesar de su buen momento, el club mancuniano no se ha acercado para ofrecerle una renovación.

Esta posibilidad de ver a Rashford en Múnich, según la misma fuente, sólo sería real si el jugador inglés está dispuesto a no renovar y cumplir la temporada de contrato que le resta con el United. En el Bayern saben que intentar un fichaje este verano sería improbable por el alto precio y, si finalmente renueva, sería imposible sacarle de la Premier League.

¿Y qué pasa con Kane?

Por el mismo motivo por el que no ficharían a Rashford en este 2023, la operación por Harry Kane sigue a la espera de que el jugador o el Tottenham den un paso al frente. Desde SportBild aseguran que el «9» inglés es considerado en Baviera como la opción perfecta para la delantera pero están a merced de que Kane renueve o no con el club londinense. Actualmente el propio Manchester United estaría tras sus pasos y, si deciden vender este verano, el Tottenham preferiría no dejarle marchar a uno de sus rivales en la Premier. Si decide no renovar y agotar su contrato, se espera que el FC Bayern esté metido en la pelea para hacerse con él como agente libre. Mientras tanto, todo el mundo en Múnich mantendrá su confianza en un Choupo-Moting que sigue rindiendo a un buen nivel esta temporada.