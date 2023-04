FC Bayern München está en busca de un nuevo centrodelantero y Osimhen y Julián Álvarez serían las dos opciones prioritarias.

Un puesto a reforzar

No cabe ninguna duda de que la salida de Robert Lewandowski ha dejado un gran vacío en la plantilla bávara. Al comienzo de esta temporada había arrancado jugando Sadio Mané en el puesto de centrodelantero, empero, no había que ser ningún genio para darse cuenta de que no era el jugador indicado.

Es por ello que, con el paso del tiempo, quien se ha ganado el puesto ha sido Eric Maxim Choupo-Moting. Si bien no lo está haciendo nada mal, su calidad y su edad no responden a los intereses a largo plazo que buscan desde la directiva del último campeón alemán. Es justamente por eso que ahora estarían más que interesados en fichar a un nuevo artillero.

Bayern: Osimhen el plan A y Julián Álvarez el plan B

En las últimas horas, el reconocido periodista Florian Plettenberg anticipó que los bávaros se están moviendo rápido y el pase de Victor Osimhen a Múnich es más que posible. Aún se están celebrando las primeras conversaciones y la única traba parecería ser su precio de transferencia. Ya Aurelio De Laurentis, presidente de Napolí, ha dicho que no lo quiere dejar salir.

Sin embargo, Ekrem Konur, periodista de Marca y ESPN, confirmó que FC Bayern también tiene en carpeta a Julián Álvarez. Aunque en este caso si tendrá un competidor bastante complicado como lo es la figura de Real Madrid. Sobre todo, teniendo en cuenta que para la adaptación del argentino, el llegar a España es una opción más viable.