FC Bayern München y Bayer Leverkusen consultan por Eliesse Ben Seghir

Eliesse Ben Seghir ya no es un jugador clave en el AS Mónaco y, con su adiós a final de temporada, FC Bayern y Bayer Leverkusen están tras él.

Un talento que no pasa por un buen momento

Según información de L’Equipe, el internacional marroquí está pasando por un momento difícil al considerar que no cuenta con la confianza de Adi Hütter. Ben Seghir, titular por primera vez en cinco partidos de la liga francesa el pasado sábado contra Le Havre, fue sustituido en el descanso. Para colmo, no marcó desde el 15 de febrero, durante la gran victoria del Mónaco ante el Nantes por 7:1.

El joven talento de 20 años, nominado al Premio Marc-Vivien Foé 2025 al mejor africano de la Ligue 1, sufre de una acumulación de partidos tras ganar el bronce en los Juegos Olímpicos de París el verano pasado y haber sido convocado a la selección nacional.

Pero FC Bayern y Leverkusen confían en recuperar a Ben Seghir

A pesar de este descenso de su ritmo habitual, el interés de los grandes equipos europeos no disminuye y la Bundesliga está como posible destino, con el Bayer Leverkusen y el FC Bayern mostrando interés por el ex internacional francés sub-19. La competencia no sería fácil, ya que desde la Premier League aparecen el Manchester City y el Liverpool FC. Su valor está estimado en 30 millones de euros por Transfermarkt.

Sin embargo, dado su rendimiento inconsistente esta temporada, L’Équipe señala que el próximo verano podría no ser el momento ideal para realizar una gran venta, ya que no se espera que se llegue a esa cifra. Esta temporada, Ben Seghir ha jugado 43 partidos, incluidos 28 como titular, pero apenas ha marcado 9 goles y 4 asistencias. Algo que deberán que tener en cuenta sus futuros interesados para la triple competencia de la temporada que viene.