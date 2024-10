FC Bayern München ya no lidera la carrera por Jonathan Tah

El diario SPORT informó que el FC Bayern München dejó de ser el gran favorito para quedarse con Jonathan Tah de cara al próximo mercado de verano.

Bayern perdió el primer lugar en la pugna por Tah

No es ningún secreto que el Bayern pretende disipar los problemas defensivos que arrastra desde hace tiempo. El principal nombre que surgió fue el de Jonathan Tah. El central de 28 años declaró en Süddeutsche Zeitung que no renovará su contrato con el Bayer Leverkusen que vence en junio de 2025. Si bien se mostró dispuesto a fichar por Los Bávaros, el traspaso no se cerró por una falta de acuerdo entre los clubes.

Pese a este episodio, el Rekordmeister continuaba en la delantera por hacerse con sus servicios. Sin embargo retrocedió varios casilleros. Esto se debe, según SPORT, a la presencia de dos competidores fuertes.

Los dos grandes de España ganan terreno

En primer lugar, el FC Barcelona tomó la delantera. El club catalán ya intentó contratar a Tah en el pasado verano, pero sus limitaciones económicas lo impidieron. Al margen de eso persiste su interés en ficharlo a coste cero. Es más, la relación entre Pini Zahavi, agente del jugador, y el director deportivo Deco es el principal factor que posiciona a Los Culés en la pole.

Otro de los que se sumó a la conversación es un Real Madrid que busca resolver su falta de profundidad en la última línea. Más aún con la lesión de Dani Carvajal y las opciones reducidas en la zaga central. De hecho, el periodista de BILD, Christian Falk, aseguró que el club blanco inició contactos con el entorno del futbolista.

Por lo pronto, la competencia está entre Barcelona, Real Madrid y Bayern. Aún así, Tah evaluará su decisión y se espera que tome su decisión final a partir de enero.