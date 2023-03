FC Bayern no pagará la opción de compra de 75 millones por Cancelo

FC Bayern ya ha tomado una decisión sobre el futuro de Joao Cancelo. Aunque el lateral portugués es un activo valioso para la plantilla, creen que la opción de compra por 75 millones de euros es demasiado alta y buscarán renegociar otro precio con Manchester City para que se quede.

Cancelo se quedaría en Bayern si consiguen renegociar un precio más bajo

Uno de los grandes movimientos del mercado invernal fue la cesión de Joao Cancelo a FC Bayern München, procedente de un Manchester City donde fue durante las últimas temporadas. El trato contenía además una opción de compra de 75 millones de euros para convertir el préstamo en un fichaje permanente. Una cifra que no es desorbitada para los números en los que se mueve el mercado, pero sí muy alta para equipos de la Bundesliga.

Tras mes y medio en Baviera, el club ya ha tomado una decisión sobre esa posibilidad. El periodista Christian Falk afirma que FC Bayern no está dispuesto a pagar los 75 millones de euros y no efectuarán esa opción de compra, pero no desechan la idea de mantener a Cancelo. Los Bávaros negociarán un precio más bajo con el equipo de la Premier League para que que se quede en Múnich.

Aporta cada vez que juega con Los Bávaros

El inicio de la cesión de Cancelo en FC Bayern no pudo ser mejor, dando dos asistencias en sus dos primeros partidos. Pese a un pequeño tramo en el que Nagelsmann no contó con él como titular, en el último encuentro de Bundesliga ante FC Augsburg regresó al XI titular y dejó gol y asistencia. Cada vez que salta al césped se nota su impacto en el juego y, teniendo en cuenta su polivalencia para desempeñarse en posiciones más ofensivas, es un jugador que puede asentarse en Baviera. El club muniqués sabe de lo que es capaz, pero se verán forzados a dejarle marchar si el City no acepta otras condiciones.