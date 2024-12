FC Bayern no reducirá el salario de Joshua Kimmich

Según información de Bild, FC Bayern no planea reducir el salario de Joshua Kimmich en una futura renovación de contrato.

El salario de Kimmich no se tocará si es que sigue en FC Bayern

Bayern ya no intenta convencer a al mediocampista de que acepte una rebaja salarial, estimada en unos 20 millones brutos anuales. El club es consciente de que Kimmich está siendo cortejado por otros clubes de primera línea y el hecho de que el año que viene sea agente libre hace que no sea realista que acepte una reducción salarial. El jugador no firmará una ampliación de contrato antes de finales de este año. A partir del 1 de enero, podrá hablar oficialmente con otros clubes, lo que refuerza su posición en las negociaciones con el Bayern

Kompany plantó su continuidad como una prioridad

Al comienzo del verano pasado, todo el mundo indicaba que su salida estaba más cerca que nunca. Sin embargo, la llegada del entrenador belga transformó un poco las decisiones de las cabezas bávaras. Para él, es el mediocentro predilecto a la hora de armar su equipo y eso se ha demostrado en el armado de los equipos de toda esta primera mitad de temporada. Y la buena noticia para todos es que el jugador ha respondido y con creces. Es por ello que ahora todos los esfuerzos de la dirección deportiva están puestos en renovar su vínculo antes de que se vaya libre en 2025.