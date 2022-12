FC Bayern prepara la renovación de Jamal Musiala para 2023

La gran prioridad para FC Bayern München es blindar el futuro de Jamal Musiala. Aunque la joya alemana tiene contrato hasta 2026, Los Bávaros preparan una renovación para 2023 que podría acercar su salario al de otras estrellas de la plantilla.

Jamal Musiala se ha convertido esta temporada en una pieza fundamental tanto para FC Bayern München como para la Selección Alemana. El mediapunta de 19 años es una de las figuras que más está brillando en el panorama mundial y el club muniqués no quiere dejarle escapar bajo ninguna circunstancia.

Fabrizio Romano ha confirmado que el FC Bayern está preparando negociaciones para nuevos contratos en 2023, entre las que también se los de Lucas Hernández y Alphonso Davies. Aunque Musiala ya firmó hasta 2026 en marzo del pasado año, Los Bávaros quieren convencerle para que firme por más temporadas. A día de hoy, es la principal pieza sobre la que edificar el futuro del club.

FC Bayern will prepare new contract proposal for Jamal Musiala in 2023. Current deal expires in June 2026 but Bayern want to seal new, longer agreement as soon as possible. 🔴⭐️ #transfers

Lucas Hernandez and Alphonso Davies contracts will also be discussed. pic.twitter.com/DMVcGtDHUb

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 28, 2022