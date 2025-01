Feyenoord 3:0 FC Bayern: Santi Giménez manda a dormir a los bávaros

FC Bayern München sufrió una durísima caída en Países Bajos frente a Feyenoord y comprometió su lugar entre los mejores ocho de Champions.

Un primer tiempo de pesadilla

Sin ninguna duda, esta campaña europea no está siendo la ideal para Los Bávaros. Llegaban a este encuentro con la obligación de llevarse los tres puntos porque estaban fuera de los mejores ocho y lejos de llevarse el resultado, encontraron un cachetazo en Países Bajos.

La primera mitad fue una muestra de que la Champions verdaderamente no perdona. Un flojo error de Kim al minuto 21′ dejó a Santi Giménez para que rompa el cero y en el adicionado un error clarísimo de Guerreiro permitió que desde los doce pasos el mexicano marque el 2:0. Bayern no lo había hecho del todo malo, pero sigue preocupando la falta de eficacia. Kane tuvo una clarísima y no la pudo concretar por citar un ejemplo.

Bayern lo buscó, pero Feyenoord resistió

La segunda mitad fue un monopolio total de la pelota por parte del Rekordmeister. Sin embargo, el fondo de los neerlandeses peleó cada pelota como si fuera la última. Y como si ello fuera poco, los goles errados iban a seguir. Leroy Sané tuvo un cabezazo dentro del área que pegó en el palo, estando completamente solo.

Y cuando uno busca y no concreta, el rival se agranda aún más y los locales se fueron haciendo más fuerte e igualando el partido. Los de Kompany lo siguieron buscando, pero nunca encontraron la claridad necesaria y, en una de las últimas del encuentro, Ueda marcó el 3:0 final. Con esta durísima derrota, Bayern queda en el puesto 15 y decidirá su lugar en la próxima fecha.