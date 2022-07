Filip Kostic tiene grandes chances de seguir en Eintracht Frankfurt

Todo el mundo especulaba con una posible salida de Filip Kostic de Eintracht Frankfurt, sin embargo, aún está lejos de irse.

Las negociaciones se enfriaron con los italianos

La temporada pasada fue el gran salto al estrellato para el carrilero izquierdo de Las Águilas. Con gran sacrificio y una calidad inigualable, el serbio fue el jugador más destacado de la pasada Europa League, donde gritaron campeones frente a Rangers Glasgow.

Ante esto, era muy difícil que su nombre no sea uno de los más vistosos para este mercado de fichajes. Los primeros en acercarse fueron los directivos de Inter, sin embargo, apenas preguntaron condiciones. Ahora bien, los que si han hasta ofertado por él han sido los Agnelli que llevan a cargo la dirección de Juventus.

Hace unas semanas, Eintracht Frankfurt rechazo la oferta de 15 millones de euros por él. Los del Meno no se mueven de los 20 kilos y desde que comunicaron eso, no ha llegado una nueva oferta. Es por ello que sin oferente no se puede imaginar una salida de Kostic.

Oliver Glasner presiona con la permanencia de Kostic en Eintracht

Como las negociaciones están más estancadas que nunca, el que empieza a jugar sus fichas es Oliver Glasner. El entrenador quiere que su jugador más destacado se quede y no tuvo ningún tipo de vergüenza de expresar eso adelante de los micrófonos.

«Me gustaría que se quede porque lo valoramos como persona y como futbolista. Ahora es nuestro jugador y asumo que lo seguirá siendo por mucho tiempo.»

Como bien lo dice Glasner, el contexto está dado para que Kostic se quede en Frankfurt. Empero, nadie podrá asegurar esto hasta que finalice el mercado de fichajes. Esto es fútbol y, como bien se sabe, nunca podemos pronosticar que podrá pasar. Lo que si podemos decir que con la llegada de Alario y Götze y la posible permanencia de su gran estrella, Las Águilas serán muy peligrosas en la próxima temporada.