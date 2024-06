Florian Wirtz: «No es el momento de hablar de una posible salida»

En las últimas horas, Florian Wirtz habló con la prensa y declaró que no piensa para nada en una salida de Bayer Leverkusen.

Las declaraciones de la joya del Leverkusen

«Todo el mundo conoce mi contrato. Ahora no es el momento de hablar de eso. Definitivamente, lo estoy pasando muy bien en Leverkusen y me siento bien. Mi mente está concentrada al 100% en la Eurocopa que se viene, todo lo demás ya no importa»

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Desde su club evitarán cualquier tipo de salida de Wirtz

Después de haber conquistado el doblete alemán en esta temporada que recientemente terminó, Las Aspirinas están muy lejos de querer desarmarse. Ya muchos vinculan el nombre de Jonathan Tah con FC Bayern München y, en el caso de Florian, tiene muchas novias en el mercado.

Una de ellas es el Real Madrid, que ya piensa armar un nuevo equipo de galácticos con él, Bellingham, Vinicius y Mbappé. Sin embargo, el presidente de Leverkusen descartó una salida en este mercado. Incluso habló de que no tienen la necesidad económica de vender. Empero, saben que para el 2025 la cosa va a estar complicada y su precio estaría por encima de los 150 millones de euros.

Ahora bien, la joya alemana ahora está totalmente concentrada en la Eurocopa que se viene. El próximo 14 de junio darán la inauguración frente a Escocia y hay mucha presión siendo que la cita se juega en Alemania.