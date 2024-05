¿Florian Wirtz puede ganar el Balón de Oro?

En las últimas horas, Florian Wirtz ganó el premio a mejor jugador de la temporada y ya lo postulan para ganar el Balón de Oro.

Ya se llevó el premio a mejor jugador de la temporada en Bundesliga

En la mañana de hoy, la Bundesliga eligió a su mejor jugador de la campaña 2023/24 y, sin dudas, el ganador fue el mediocampista de ataque del Bayer Leverkusen. En esta temporada marcó 11 goles y dio 11 asistencias, siendo el jugador clave del ataque de la Xabineta.

Claro está que muchos jugadores en pasadas Bundesliga han tenido mejores estadísticas, pero no todo en el mundo del fútbol son los números. Y para ello hay que ver a este equipo Aspirina que lleva 50 partidos invictos y, hablando de invictos, es el primer campeón de Alemania en tener esa característica. Nadie podrá negar que él lo merecía más que nadie.

Si gana lo que le queda… ¿Wirtz podría ser candidato a ganar el Balón de Oro?

Ya con la Meisterschale en las vitrinas del club, Xabi Alonso está trabajando en los dos partidos que le quedan para cerrar este curso con broche de oro. Este próximo miércoles jugarán la final de la Europa League ante la Atalanta y el sábado que viene jugará otra final. En este caso el rival es el humilde Kaiserslauern que buscará dar la sorpresa en la final de la DFB Pokal.

Si Florian Wirtz alza los dos trofeos que le quedan disputar… ¿Por qué no podría ser un serio candidato a ganar el premio de France Football? Si bien la Europa League no tiene el mismo peso que la Champions League, no todos los días se consigue un triplete. Y mucho menos, se consigue ser el mejor equipo de Europa, como lo es hoy actualmente el Bayer Leverkusen.