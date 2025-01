Freiburg 1:2 Bayern: Los Bávaros se estiran en la cima

En el día de hoy, FC Bayern München venció a Freiburg y aprovechó el tropiezo de Leverkusen en Leipzig.

Kane rompió su maleficio en la primera mitad

Después de la dura caída en Países Bajos ante Feyenoord, FC Bayern München tenía que volver al terreno local donde no tiene margen de error para volver a conquistar la Bundesliga. El primer apuntado fue Harry Kane, que desde noviembre no marca si no es por un penal.

Y el inglés parece haber escuchado todos los recados que le hicieron porque a los 15′, con una media vuelta fenomenal, marcó el primer gol del encuentro. Desde allí, Los Bávaros fueron protagonistas de todo el primer tiempo, pero otra de las conclusiones que se saca de manera muy clara es la falta de recambio en los extremos. Gnabry y Coman no gravitaron para nada, dejando en claro que en verano se necesitarán nuevos fichajes en esas zonas.

Bayern sufrió más de la cuenta ante Freiburg

En la segunda mitad, la labor para Los Bávaros pasaba por cerrar el partido lo antes posible. Y en esa sintonía salieron y al 54′ fue Kim quien estiró la ventaja a favor del Rekormeister, pero Matthias Ginter 14 minutos después iba a marcar el descuento para ponerle emoción al encuentro.

Sin embargo, la defensa del actual líder alemán resistió y con esta victoria se ponen a seis puntos del Leverkusen, que tropezó en el estadio de RB Leipzig.