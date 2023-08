Gerónimo Rulli, ¿el reemplazo de Manuel Neuer en el FC Bayern München?

El FC Bayern München está bajo presión de fichar a un nuevo portero por la larga inactividad de Manuel Neuer y Gerónimo Rulli está en la lista de candidatos.

Se demora la fecha de retorno de Neuer

Neuer todavía está recuperándose de la lesión en la pierna que sufrió esquiando durante el invierno y no parece estar cerca de regresar. El FC Bayern confirmó recientemente que el jugador de 37 años se sometió a una cirugía programada para extraer los implantes metálicos de su peroné derecho.

Según Sport1, están preocupados de que su regreso pueda retrasarse hasta 2024. Incluso en el mejor de los casos, en el club bávaro actualmente asumen que estará fuera por otras 8-10 semanas. Con Alexander Nübel y Yann Sommer dejando Múnich por VfB Stuttgart e Inter de Milán respectivamente, Sven Ulreich es actualmente el único guardameta disponible.

Por lo tanto, el Rekordmeister deberá buscar un arquero, pero no cualquier arquero. Según TZ, el FC Bayern quiere un jugador con calidad para ser el número uno del club, que sea relativamente barato, y que no cause molestias si es relegado al banquillo cuando regrese Neuer.

Gerónimo Rulli está entre las opciones para sustituirlo durante su recuperación

Yassine Bounou del Sevilla, David Raya del Brentford y Giorgi Mamardashvili del Valencia se encuentran entre los nombres mencionados como posibles opciones. Pero de acuerdo con Sky Sport, hay una nueva opción en la directiva y es la del argentino Rulli.

El portero de 31 años, campeón del mundo en Qatar, pasó del Villarreal a la Eredivisie neerlandesa por ocho millones de euros en enero. Desde entonces, Rulli ha realizado 25 apariciones con el Ajax (25 goles encajados, 10 vallas invictas). Desde el canal alemán, indicaron que “un candidato interesante”. Pero todavía es un tema incierto, ya que “Todavía no hay ofertas” por él.

Teniendo la Supercopa Alemana ante RB Leipzig para este fin de semana, todo parece indicar que el nuevo hombre bajo los palos no llegará para dicho encuentro. Por lo que esa responsabilidad recaerá en Ulreich, quien ha pasado de ser la opción número 3 al número 1 en tan solo unas pocas semanas. El joven Johannes Schenk será su relevo en caso de ser necesario.