Giorgi Mamardashvili: “Solo iría al FC Bayern si puedo jugar”

El portero de Georgia, Giorgi Mamardashvili, echó por tierra los rumores que lo vinculan con FC Bayern München por su posibilidad de tiempo de juego.

El verano pasado, Mamardashvili estuvo fuertemente vinculado con un traspaso al FC Bayern, mientras el club esperaba la recuperación de Manuel Neuer. Sin embargo, el mismo fracasó porque los bávaros no llegaron a un acuerdo con el Valencia.

Tras la eliminación de Georgia de la Eurocopa 2024 a manos de España el domingo, se le preguntó al guardameta en rueda de prensa sobre si un traslado al Allianz Arena todavía podría estar en las cartas para él. Pero, para el portero, el banquillo no es una opción:

«El Bayern sigue teniendo al mejor portero del mundo, por eso no es posible ir allí en este momento. Solo iría si pudiera jugar. Si no juego, entonces no iré».