Giovanni Reyna sería considerado nuevamente en Dortmund

En las últimas horas, se ha dado a conocer que Giovanni Reyna sería considerado nuevamente en Borussia Dortmund.

Reyna sería considerado nuevamente en Dortmund

Después de haber salido al Nottingham Forest en la temporada pasada, el estadounidense retornó a la parte negriamarilla de la Cuenca del Ruhr. Al principio, la directiva pensaba que lo mejor sería una venta para él porque su cesión a la Premier League no le ha brindado nada nuevo. Apenas si ha jugado en el club rojiblanco.

Sin embargo, ante la falta de ofertas, Nuri Sahin lo considerará nuevamente en el plantel. Incluso en el debut de la Bundesliga, ha entrado en el segundo tiempo cuando parecía que iba a ser un descarte obvio. Veremos que es lo que termina pasando a final de mercado, pero Sebastian Kehl adelantó que no tiene otras opciones que quedarse.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Kehl lo apoya bajo todo punto de vista.

«Tiene que aceptar su papel, liberarse de él. Cuando hablamos con él en verano, quedó claro que Gio quería asumir ese papel. Habrá suficientes partidos en los que lo necesitaremos. Sabemos que tiene habilidades increíbles. Ha trabajado en sí mismo, en su estabilidad, en su presencia».

«Ha desarrollado aún más su capacidad de girar con inteligencia entre líneas y su capacidad de amenaza de gol. De esta manera, Gio puede seguir siendo muy importante para nosotros esta temporada. No hay otras opciones para él. No hay nada sobre la mesa y no tengo la sensación de que el jugador quiera irse».