¿Goretzka cambia su paradigma en FC Bayern?

En las últimas horas, se ha dado a conocer que Goretzka habría cambiado la opinión de la directiva de FC Bayern.

Una temporada de renacimiento para Goretzka

Bayern ya no presiona activamente para vender al ex Schalke este verano tras el reciente rendimiento del jugador y su regreso a la selección nacional. Quedarse más allá de esta temporada es ahora una posibilidad. Actualmente, no hay conversaciones sobre un nuevo contrato; ninguna de las partes tiene prisa. La situación está completamente abierta a lo que pueda llegar a pasar porque el tiene contrato hasta 2026. Además, la actitud del mediocentro es totalmente favorable a una permanencia.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

El jugador quiere quedarse en Múnich

Leon Goretzka recibió ofertas y peticiones en los últimos meses. El Manchester United lo quería, la Roma y el Inter mostraron interés, pero él lo rechazó todo. El jugador desea quedarse en el Allianz-Arena y ampliar su contrato. Goretzka se identifica plenamente con el club y ve su futuro a largo plazo en Múnich. Ahora hay voces en el club que dicen que si sigue jugando como lo está haciendo, él debería quedarse. Sin embargo, el club aún quiere vender un centrocampista este verano: João Palhinha es un candidato