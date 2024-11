Goretzka, la alternativa de Bayern ante las lesiones

En las últimas horas, Vincent Kompany ha dado a conocer que Leon Goretzka volvería a ser titular en FC Bayern München ante las lesiones.

¿Goretzka el salvador ante las lesiones?

No cabe ninguna duda de que las molestias físicas de Joao Palhinha y Aleksandar Pavlovic han caído como balde de agua fría en Los Bávaros. Todo el mundo se esperaba que Konrad Laimer ocupe esa posición, pero el entrenador belga cree que su mejor versión está en el lateral derecho. Ante esto, Leon Goretzka volvería ser considerado y saltaría como titular este viernes ante FC Augsburg.

Las declaraciones de Kompany

«Leon es un gran profesional y por eso he tomado una decisión muy clara y sencilla: OK, seguiremos con Goretzka, porque confiamos al 100% en él. Konrad Laimer también puede jugar en esa posición, es cierto. Pero tenemos muchas lesiones en la defensa en este momento y él ha hecho un trabajo sobresaliente en esa posición».

«Tengo que ser sincero, no tengo quejas en ese aspecto. Tenemos dos jugadores lesionados, pero no estamos teniendo dolores de cabeza porque la calidad sea menor, no es así. Es simplemente un perfil de jugador diferente. Y no he tenido un solo jugador que no haya dado el 100% en los entrenamientos, de lo contrario no jugaría, no tendría ninguna oportunidad. Leon lo hizo incluso en los momentos difíciles, cuando, por supuesto, a veces estaba infeliz, lo cual es totalmente normal».