Gregor Kobel vuelve a causar baja en Borussia Dortmund

Tras caerse a última hora de la alineación en el encuentro de Champions contra PSV, Gregor Kobel tampoco defenderá el arco de Borussia Dortmund en el encuentro del próximo domingo ante Hoffenheim. El portero suizo vuelve a sufrir problemas musculares e incluso está en duda si podrá jugar la semana que viene ante Union Berlin.

Los problemas musculares lastran de nuevo a Gregor Kobel

Edin Terzic y el cuerpo técnico de Borussia Dortmund, donde también están presentes Nuri Sahin y Sven Bender, tendrán que planificar el próximo encuentro de Bundesliga sin Gregor Kobel por la lesión que sufrió el pasado miércoles, justo antes del inicio del encuentro de Champions League en Eindhoven. El meta helvético había sido anunciado como titular ante PSV pero en el calentamiento notó problemas musculares y quien acabó ocupando la portería fue su suplente, Alexander Meyer. Tal y como informan Ruhr Nachrichten y Sky, Meyer estará bajo los palos del BVB ante Hoffenheim ya que Kobel no se recuperará a tiempo para el partido del domingo.

Dentro del club quieren tomarse la recuperación de Kobel con cautela y no forzarle a jugar mientras no esté al 100% por miedo a que esta pequeña lesión se agrave. Es por ello que incluso no se descarta que pueda se quede fuera de la convocatoria en el encuentro de la próxima semana ante Union Berlin. Esta baja no cae nada bien por la situación en que se encuentran Las Abejas en liga, ya que se encuentran en cuarta posición y sólo un punto por encima del quinto clasificado, RB Leipzig, por lo que necesitan acumular victorias para no caer fuera de los puestos de Champions.

Vive toda la actualidad del fútbol alemán en el Instagram de Mi Bundesliga.

¿Se está convirtiendo en una tendencia preocupante?

Si bien Gregor Kobel es una pieza fundamental para Borussia Dortmund, este tipo de lesiones no son nada nuevo. A finales de enero también fue baja durante un par de partidos por una lesión que el club no reveló, y durante la temporada pasada se llegó a perder más de diez encuentros entre club y selección por problemas musculares. A sus 26 años y en su tercera campaña en el club de Westfalia, todavía no ha conseguido disputar en ninguna temporada las 34 jornadas totales de Bundesliga. De hecho, con el BVB todavía no ha cumplido en ninguna campaña con 30. Este parecía ser el año en el que las lesiones esporádicas desaparecieran y lo hicieron durante la primera vuelta, pero con el arranque de 2024 ya suma dos bajas en dos meses. Veremos si Meyer vuelve a lograr que no se le eche de menos.