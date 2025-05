Guirassy quiere quedarse, pero su cláusula tienta a otros clubes

Serhou Guirassy ha sido fundamental en la temporada de Borussia Dortmund y su cláusula tienta a otros clubes.

Un jugador que brilló en esta temporada

Ningún jugador ha marcado más goles en la segunda mitad de la temporada que el delantero esta temporada. Con larga experiencia en la Bundesliga y sumando, se podría pensar que Guirassy es invendible. Sin embargo, como informó recientemente SportBild, el internacional guineano tiene una cláusula en su contrato que permitiría el fichaje de otro club de élite.

No hay duda de que BVB y el jugador están contentos trabajando juntos, sin embargo, una cláusula de rescisión de 70 millones de euros en su contrato significa que el principal delantero no es invendible este verano.

La cláusula de Guirassy podría tentar a otros clubes

Si un club de una liga europea de primer nivel, o de Arabia Saudita, quisiera pagar esa cantidad por el jugador de 29 años, sería difícil para el Dortmund no desprenderse de un favorito de los fanáticos. El director general del BVB, Lars Ricken, no está demasiado preocupado por la posible marcha del guineano: «Serhou quería ir al BVB. Y no irse después de un año». La cláusula de salida es una suma elevada, pero también es una posible tentación para un club que tiene fondos y necesita un goleador letal.