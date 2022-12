Gvardiol, el enmascarado de Croacia que viaja a semifinales de Mundial

Josko Gvardiol jugó un partidazo estando enmascarado ante Brasil y lleva a Croacia a las semifinales del Mundial de Qatar 2022.

Josko Gvardiol, el enmascarado de Croacia en el Mundial

Quizás muchos no lo conocen de nombre, pero lo cierto está en que el central llegada con el mejor nivel para este Mundial. No lleva tanto tiempo en el RB Leipzig de la Bundesliga, sin embargo, rápidamente se ganó un lugar en el once titular por su nivel y por su polifuncionalidad.

En la actual Croacia juega de central zurdo, pero en Alemania ha sabido jugar hasta de lateral por su píe preferido. Su velocidad y su agresividad a la hora de quitar la pelota provocó que sea uno de los mayores referentes del equipo de Marco Rose y, también, el hecho de ser titular en Croacia.

Recordemos que históricamente en el equipo que dirige Dalic en la cita mundialista, su puesto era ocupado por el pelilargo Vida. Empero, en este Qatar 2022, a fuerza de grandes rendimientos desplazó hasta a los más históricos. Y no solo por lo que ha hecho antes, sino por lo que está haciendo. En el partido que terminó hace unos minutos ante Brasil, donde consiguieron el pase a semifinales, Josko fue una de las grandes figuras dentro del campo.

Vive lo mejor de Qatar 2022 en el canal de YouTube de Mi Bundesliga.

¿Seguirá en RB Leipzig?

No cabe ninguna duda que con el nivel que está mostrando todo el mundo se pregunta sobre su futuro. En el verano de 2021 llegó al oriente alemán por una cifra cercana a los 19 millones de euros. Y ahora toda Europa está tras sus pasos. Ya hace unos meses Los Toros Rojos rechazaron una oferta de 80 millones de euros desde Chelsea y todo indica que no lo van a poder retener mucho más.

Sin embargo, la última información indica que Gvardiol está cómodo en Alemania y con sus 20 años no quiere apurarse en dar saltos agigantados. Ahora bien, su casilla de correo en el próximo junio explotará.