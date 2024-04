Haller saca con vida a Borussia Dortmund del Metropolitano

Borussia Dortmund vivió una verdadera montaña rusa en su visita al Atlético de Madrid, que tuvo con qué sentenciar la eliminatoria y pareció hacerlo con dos tantos de De Paul y Samu Lino en el primer tiempo, pero un gol en el tramo final de Sébastien Haller lo deja todo por definir en el Signal Iduna Park.

Un primer tiempo negriamarillo para el olvido

La caravana de Borussia Dortmund viajaba a Madrid con la convicción de que tenían argumentos para pelear e intentar meterse en semifinales de Champions League por primera vez en más de una década y con la esperanza de que hacerlo le diera un giro a una temporada que no contenta al club ni a su hinchada. Con el factor decisivo de jugar la vuelta en Alemania, la misión de los dirigidos por Edin Terzic era sobrevivir al Metropolitano era sobrevivir, pero cualquier plan que tuvieran para ello rápidamente se fue al traste.

En cuestión de cuatro minutos el Atlético de Madrid aprovechó la falta de convicción e intensidad del Dortmund en su salida de balón. Kobel dio un pase muy arriesgado para Maatsen, quien tampoco acertó en su toque y dejó al rival frente a la portería. De Paul no perdonó. El 1:0 no sirvió como despertador para Las Abejas, y es que el desorden y la pasividad reinaron con el paso de los minutos. El mediocampo era inexistente y el ataque, salvo destellos muy puntuales de Adeyemi o Sancho, estaba desconectado. Y a todo ello se le sumaba una defensa desconcertada y permisiva.

Los errores llevaron a que los Colchoneros le terminaran de poner los pies en la tierra al BVB pasada la media hora, aunque tuvieron ocasiones de sobra para duplicar antes su ventaja. Hummels y Schlotterbeck no se entendieron y chocaron, dejando otra vez al Atleti con una oportunidad perfecta. Griezmann dejó a Samu Lino completamente solo y el brasileño resolvió con soltura en el mano a mano. El BVB pudo dar gracias de que el marcador al descanso sólo fuera de 2:0.

Haller le dio un salvavidas al Dortmund

Terzic no esperó a que pasaran minutos del segundo tiempo y justo tras el descanso dio entrada a Julian Brandt, reemplazando a un Felix Nmecha que era la gran novedad del once inicial y que no supo aprovechar su oportunidad. El juego del Dortmund pasó mucho más por el mediapunta, que aportó una estabilidad muy necesitada. Los Negriamarillos se terminaron de asentar pasada la hora de juego, en parte porque el Atleti dio varios pasos atrás, pero ya era un avance.

Las ocasiones claras del Dortmund se demoraron muchísimo. De hecho, la más clara de ellas llegó en los últimos diez minutos de juego y antes los locales pudieron poner el 3:0. No obstante, a diferencia del primer tiempo, los de Simeone dejaron pasar ese tren. A diferencia de Nmecha, Sébastien Haller sí supo aprovechar su momento y, a la media vuelta y aprovechando un pase de Brandt, puso el 2:1. Contra todo lo esperado en el descanso también pudo llegar el 2:2 de la mano de Bynoe-Gittens con un disparo lejano pero su intento, rechazado en un defensa, dio en el larguero.

Pese a casi pedir la hora en el primer tiempo, Borussia Dortmund cumplió su objetivo y regresará a casa sabiendo que la eliminatoria todavía no está decidida. Terzic vaticinó tras el sorteo que haría falta que el Signal Iduna Park fuera una caldera independientemente de lo que pasara en la ida. La remontada no será fácil pero, en casa, hay motivos para soñar.