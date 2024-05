Hansi Flick antes de Barcelona: luces y sombras

El regreso de Hansi Flick a los banquillos ya es una realidad. La destitución de Xavi Hernández en FC Barcelona deja al exentrenador de FC Bayern München y de la Selección Alemana con el camino despejado para mudarse al equipo de la Ciudad Condal, con el que ya tiene un acuerdo. De cara a la que será su primera experiencia fuera del fútbol germano, repasamos lo mejor y lo peor de su trayectoria.

La luz: el sextete con FC Bayern

Si algo ha hecho a Hansi Flick merecedor del banquillo de FC Barcelona es su corta pero muy fructífera estancia en FC Bayern München. Después de ser el segundo de Joachim Löw en la selección, llegó al Allianz Arena en el verano de 2019 para convertirse en el ayudante de Niko Kovac y a los pocos meses, tras la destitución del croata, le dieron las riendas del equipo. No lo pudo hacer mejor. Tomó a un plantel falto de identidad sobre el césped en mitad de la temporada y, con pandemia de por medio, lo sacó campeón de todas las competiciones posibles y con goleadas míticas como el 2-8 sobre, precisamente, Barcelona.

En cuestión de un año, había pasado de ser un desconocido en el fútbol europeo a uno de los entrenadores más respetados gracias al sextete que logró con FC Bayern. En su segunda temporada Flick no pudo replicar los triunfos en Champions y Pokal pero no falló en la Bundesliga. Su balance en el año y medio que dirigió a Los Bávaros es impecable: 70 victorias, 8 empates y 8 derrotas en 86 partidos dirigidos.

Vive toda la actualidad del fútbol alemán en el Instagram de Mi Bundesliga.

La sombra alargada de Flick: su fracaso en la Selección Alemana

Flick lo tenía todo para quedarse en Múnich por un largo tiempo y, tomando a muchos por sorpresa, no lo hizo. La Selección Alemana le dio la oportunidad en 2021 para regresar no cómo ayudante, sino como seleccionador, lo que tanto había deseado. Se esperaba que el técnico que había logrado maravillas con FC Bayern pudiera sacar a Alemania del pozo en el que se había sumido desde Rusia 2018 y durante un tiempo todo parecía ir sobre ruedas, ganando todos los partidos que quedaban del clasificatorio a Qatar 2022, pero las cosas se torcieron.

La UEFA Nations League de 2022 fue un pequeño aviso de lo que se venía, con una Alemania que competía pero que no sacaba los resultados. En Qatar llegó la debacle. Los teutones volvieron a quedarse fuera a las primeras de cambio en un grupo con España, Japón y Costa Rica. Aunque el juego no fue desastroso, la forma en que dejaron escapar la ventaja contra Japón en el primer partido fue su condena. La federación le dio un voto de confianza a Flick pese a esta temprada eliminación pero nada volvió a ser igual. En los amistosos posteriores, la Selección Alemana no remontó, empeoró mucho su juego y la cabeza del técnico terminó rodando el pasado mes de septiembre. Entró por la puerta grande y se fue por la de atrás.

El gran interrogante de cara a esta nueva etapa de Hansi Flick en Barcelona es qué versión dará. ¿Nos encontraremos con el técnico que conquistó el fútbol europeo y mundial en un tiempo récord, o el que hundió aún más a la Selección Alemana? Los culés esperan que, en esta posible ruleta rusa, no les toque la bala.