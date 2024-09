Harry Kane se inspira en Cristiano Ronaldo antes de su partido 100 con Inglaterra

Harry Kane alcanzará los 100 partidos con la selección de Inglaterra y admitió que tiene fuente de inspiración en Cristiano Ronaldo a sus 39 años.

Kane no piensa en retirarse de la selección inglesa luego de ver a Cristiano Ronaldo con Portugal

Kane se convertirá en el décimo jugador inglés en alcanzar la marca de los 100 partidos internacionales durante el partido en casa de la Liga de las Naciones contra Finlandia en Wembley. El récord de los Tres Leones es del portero Peter Shilton con 125 apariciones. Con 120 partidos, Wayne Rooney es el jugador de campo con más partidos.

Luego de convertirse en el máximo goleador de la selección con 66 goles, el delantero del FC Bayern München ya mira hacia adelante y espera festejar el cotejo centenario a sus 31 años. Pero eso no significa que su final esté cerca en cuanto a ser parte del equipo inglés:

«A veces es difícil entenderlo todo cuando todavía estás en activo. Esto es realmente especial. Mi familia estará allí para disfrutar del momento conmigo y estoy seguro de que más tarde recordaré con ansias ese día».

Kane está lejos de pensar en renunciar. Al contrario, ve en Cristiano Ronaldo, que ahora tiene 39 años, una fuente de inspiración:

«Me siento en muy buena forma física y mental, estoy en la cima de mi carrera. Ver a Ronaldo anotar su gol número 901 a la edad de 39 años me inspira a jugar el mayor tiempo posible. Me encanta este juego, me encanta representar a Inglaterra, más que nada, y no quiero que esto termine tan pronto Para mí, personalmente, ahora se trata de seguir mejorando y ser consistente, tanto con la camiseta de Inglaterra como a nivel de clubes», dijo sobre CR7, que marcó para Portugal en las victorias por 2:1 contra Croacia y Escocia.

Su seleccionador está impresionado por su nivel y compromiso

Por parte de las convocatorias, el seleccionador interino de Inglaterra, Lee Carsley, está ciertamente impresionado por su capitán. Dicho de otra manera, parece poco probable que Kane no entre en los llamados internacionales del futuro si él continúa al mando:

«Solo he trabajado con él durante unos siete días, pero inmediatamente se puede ver lo motivado y comprometido que está, lo mucho que da un buen ejemplo a los demás jugadores, es el primero en cada sesión de entrenamiento».