Harry Kane, un bávaro más en Múnich

En muchas ocasiones, lo que pasa en el terreno de juego es un fiel reflejo de lo que ocurre fuera. ¿Cuántos grandes jugadores habrán fracasado en su nuevo equipo por falta de adaptación, confianza, malentendidos, idioma…y un largo etcétera?

Un jugador que se adaptó como si nada

Sin ir más lejos, el año pasado Sadio Mané llegaba a la Bundesliga como segundo mejor jugador del mundo. Expectación máxima, sitio en el once garantizado y un respeto absoluto desde el club hacia lo que representa el senegalés. Sin embargo, la historia no tuvo un final feliz: lesiones, irregularidad, bajo rendimiento…No sabemos si Sadio puso mucho de su parte por integrarse en Alemania, pero lo que sí sabemos es que nunca lo consiguió. Y mucho menos tras el altercado con Leroy Sané.

Esto contrasta con el caso de Harry Kane. Podemos discutir que escribir estas líneas sea ventajista ahora que está marcando goles, pero es un hecho que se está ganando a todos en la capital bávara con su actitud.

Harry Kane, muy unido a Thomas Müller y Alphonso Davies.

Su discurso, desde su llegada, fue de autoexigencia absoluta, pero también de una humildad extrema. Sabe que es una estrella, pero también que es el último en llegar, y que le toca trabajar, demostrar y dar ejemplo. Y eso está demostrando.

Kane, muy unido en la plantilla de FC Bayern

Desde un primer momento se le ha visto muy unido a Alphonso Davies (probablemente por el idioma) y también a Thomas Müller, siempre ejerciendo de líder y asegurándose de que los nuevos se integran. Tanto es así, que hasta le han enseñado a cortar la tradicional Weisswurst muniquesa. También ha posado con el traje típico regional, los Lederhosen, sin rechazar ninguna foto y siempre sonriente.

Detalles que, sin duda, se ven reflejados en el terreno de juego. Aparte de su racha goleadora, de la que ya hemos hablado anteriormente en MiBundesliga, me gustaría destacar su disposición a jugar para el resto de sus compañeros y por el bien común. Es cierto que no está apareciendo excesivamente en la construcción del juego. A ratos parece hasta desaparecido. Eso sí, cuando le llega el balón, lejos de obcecarse con el gol, toma la mejor decisión. Si está es la de pasar a un compañero que está sólo, allí irá el balón.

Ni mucho menos se puede decir que el equipo esté jugando para él como estrella que es. Más bien al revés. Sus goles están llegando por su calidad, pero sobre todo como resultado del juego colectivo al que él contribuye activamente.

No sabemos si funcionará cuando llegue el momento de la verdad en la Liga de Campeones, que es cuando se mide realmente al Bayern. Lo que está claro es que Harry Kane quiere ser y ya es uno más en Múnich. En el mejor de los sentidos.