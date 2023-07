¡Hay acuerdo! Borussia Dortmund ficha a Marcel Sabitzer

En un fichaje relámpago, Marcel Sabitzer dejó el FC Bayern München y se convirtió en nuevo jugador del Borussia Dortmund.

Todos los detalles del acuerdo de Sabitzer con el Dortmund

Sabitzer estuvo vinculado al BVB durante el fin de semana. El director deportivo Sebastian Kehl evitó hablar del tema, como de costumbre, antes de que las conversaciones se aceleraran rápidamente. El jugador cerró todo con los directivos aurinegros, que luego tuvieron que llegar a un acuerdo con el club bávaro por el precio. Aunque el mismo no fue oficializado, rondaría en una suma de entre 15 y 20 millones de euros.

El trato se fijó entonces el lunes por la noche y ahora, casi en una declaración conjunta entre las dos partes, Dortmund y FC Bayern anunciaron el traspaso del jugador de 29 años. Sabitzer recibirá un contrato hasta el 30 de junio de 2027, la camiseta número 20, y viajará a los Estados Unidos junto a Kehl, donde lo espera el resto del plantel de Edin Terzic.

El propio dirigente declaró que su nuevo fichaje “es un jugador experimentado que lleva años jugando al más alto nivel internacional” y que “se ajusta exactamente al perfil que buscábamos”:

“Es un centrocampista central que nos fortalecerá tanto defensiva como ofensivamente como un jugador de área a área. Marcel es fuerte físicamente y también tiene una gran amenaza de gol. Estamos convencidos de que también se convertirá en un pilar importante de nuestro equipo gracias a su personalidad y nos ayudará a ser aún más efectivos, especialmente en partidos muy reñidos”.

Una etapa para el olvido en el FC Bayern llega a su fin

Sabitzer llegó a Múnich junto con Julian Nagelsmann desde RB Leipzig en 2021/22, pero realmente no pudo afirmarse allí y no pasó del papel de suplente. Como era de esperar, el jugador de la selección austriaca (71 partidos internacionales) estuvo cedido en la segunda mitad de la temporada y su camino lo llevó al Manchester United de Inglaterra, donde no pudo convencer a los Red Devils de seguir en el club.

En el FC Bayern, a pesar de un contrato válido hasta 2025, sus perspectivas deportivas eran escasas. AS Roma mostró interés en él, pero primero habría tenido que generar ingresos por transferencias. Si bien se dijo que preferiría la Premier League inglesa, ahora se quedará en la Bundesliga.

Sabitzer tratará de ayudar en Dortmund a cerrar las brechas que dejaron las salidas de Jude Bellingham (Real Madrid) y Mahmoud Dahoud (Brighton & Hove Albion). En el Signal Iduna Park esperan que demuestre la experiencia de 185 partidos en la máxima división del fútbol alemán.