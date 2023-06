HAY ACUERDO: ¿Cuánto pagará Real Madrid por Bellingham?

En las últimas horas, se confirmó que Real Madrid y Borussia Dortmund llegaron a un acuerdo para cerrar la transferencia de Bellingham.

Un jugador que ya había decidido hace meses el salir

No cabe ninguna duda de que el final de temporada del inglés no ha sido el mejor. Entre varios partidos donde no ha mostrado el nivel y sus últimas lesiones, estuvo lejos de ser un protagonista del club negriamarillo. Y la imagen que ha dejado ante esto, estuvo un poco lejos de lo esperado. Muchos aficionados hablan de desilusión, entre otras cosas.

Claro está que todo esto arrancó en el invierno europeo. Ya en el pasado mercado de fichajes, arrancaron las negociaciones con su padre. Luego hablaron con el resto de su familia. Y por último, Juni Calafat se reunió con Jude cuando Borussia Dortmund se estaba jugando la Bundesliga en cada fin de semana. Ya en ese momento, había tomado la decisión de emigrar hacia la capital española y es por eso que estaba a la espera de lo que ocurrió el día de hoy.

Hay acuerdo y Jude Bellingham seguirá su carrera en Real Madrid

Mas allá de lo dicho, Borussia Dortmund no quería resignar sus exigencias financieras por él y fue el gran tema de todo mayo. Sin embargo, entre varias idas y vueltas, hoy se terminó la novela por el fichaje que parecía cerrado, pero que se cerró hace minutos. Y como si ello fuera poco, en las próximas horas, pasará reconocimiento médico para ser anunciado oficialmente.

Según información del confiable David Ornstein, Real Madrid pagará más de 100 millones de euros por él y se convertirá en el fichaje récord para ambas instituciones. Además de ello, Bellingham firmará un contrato por seis años, donde cobrará 10 millones de euros por temporada. Veremos si puede romper el maleficio de todas las grandes promesas que salieron de BVB y no pudieron seguir su desarrollo.