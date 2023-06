Hoeness: «Tenemos que buscar formas de contrarrestar el dinero de Oriente Medio»

El fenómeno de los ‘clubes-estado’ es una de las mayores preocupaciones de Uli Hoeness después de que uno de ellos haya conseguido ganar la Champions League. El dirigente de FC Bayern München reconoce que debe tomar alternativas con su club para que los equipos financiados con el dinero de Oriente Medio no dominen el deporte a largo plazo.

«Los próximos 10 años no serán fáciles»

Los conocidos como ‘clubes-estado’ son una tendencia cada vez más popular en el mundo del fútbol. Esta temporada Manchester City ha logrado conquistar la Champions League. Detrás de este éxito hay más de una década de inversión por parte de Abu Dhabi. En Paris Saint-Germain sucede lo mismo con Qatar y el caso más reciente es del de Arabia Saudí con Newcastle United, que la próxima temporada regresará a la Champions después de 20 años de ausencia.

Para Uli Hoeness y FC Bayern München, esto genera una gran preocupación. En una entrevista para Sky Alemania, el Presidente de Honor de Los Bávaros hace hincapié en que este tipo de inversores puede complicar las competiciones para la próxima década.

«No es sólo Manchester City, también todo lo que viene de Oriente Medio. Estoy muy preocupado de todo el dinero que viene de Arabia Saudí, parece que tienen dinero infinito. Lo pagamos a través del precio del petróleo… Tenemos que buscar formas de contrarrestarlo porque los próximos 10 años no serán fáciles.»

Hoeness confía en hacerse con los grandes jugadores que no tengan hueco

Para Hoeness, únicamente quejarse de los ‘clubes-estado’ no tiene sentido y reconoce que felicitó a Pep Guardiola tras ganar la Champions League con el City, diciéndole que «nadie se lo merece más que él». Por el lado positivo, sabe que el dinero no puede atraer a todos los futbolistas del mundo y que FC Bayern debe llegar a aquellos jugadores de calidad y que no tienen hueco en las plantillas de esos equipos.