Ian Maatsen podría reemplazar a Alphonso Davies en Bayern

En las últimas horas, Sky Sports confirmó que Ian Maatsen estaría en la lista para reemplazar a Davies si es que se va de Bayern.

La difícil situación del canadiense

No cabe ninguna duda de que una de las cuestiones que tiene que resolver el club bávaro en las próximas semanas es el futuro de «Phonzie». Su contrato vence en 2025 y si no renueva es muy posible que deje el club en este verano. Ya ha quedado más que claro que no están dispuestos a dejarlo ir libre, por lo que, una venta no se descarta.

Sin embargo, ese es un paso al cual todavía no han llegado. Por ahora, Max Eberl, director deportivo del club, admitió frente a los medios que ya le presentaron una oferta contractual. Ahora bien, hay una cuestión a tener en cuenta y es que los medios, tanto españoles como alemanes, cuentan que tiene el gran deseo de pasar a Real Madrid. Y ante esto, La Casa Blanca, está esperando a ver que sucede en un silencio que no deja de ser incomodo para la plana alta bávara.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Maatsen entra en la esfera de FC Bayern

Mientras todo eso se define, la dirección deportiva ya está trabajando en posibles nombres para reemplazarlo en caso de que las cosas salgan mal. Y uno de ellos es el de Ian Maatsen, lateral zurdo que hoy juega en Borussia Dortmund, pero que pertenece al Chelsea inglés. El valor de su ficha estaría en unos 30 millones de euros y ya se ha conocido que estarían dispuestos a negociarlo. Veremos si el jugador da el sí de cruzar de la vereda negriamarilla a la roja.