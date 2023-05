Jamal Musiala, ¿el mejor atacante del año en FC Bayern?

En el momento clave de la temporada, Jamal Musiala se ha convertido en el único jugador de FC Bayern esta temporada en alcanzar dobles dígitos esta temporada. ¿Habla mal de sus compañeros en ataque? ¿Es el único que ha dado un paso hacia adelante tras la marcha de Lewandowski?

Musiala, máximo goleador y asistente de FC Bayern en liga

La gran sorpresa positiva de la temporada en FC Bayern München ha sido Jamal Musiala. De ser una promesa con cada vez más minutos en el primer equipo, ya se ha consolidado como titular indiscutible y eje que sostiene la mayoría de jugadas del ataque bávaro y, como se vio en el pasado Mundial de Qatar, también en la Selección Alemana.

En la última victoria contra Werder Bremen, Jamal Musiala sumó su 11ª asistencia en Bundesliga, que se suma a los 11 goles que también ha anotado en el presente curso. Es el único jugador de FC Bayern que ha alcanzado dobles dígitos en estas dos estadísticas. En esta temporada en Alemania, junto a Musiala, sólo Randal Kolo Muani ha conseguido estas cifras. Curiosamente, el delantero de Eintracht Frankfurt es el nombre que ahora mismo baraja la directiva del conjunto muniqués para reforzar el frente de ataque de cara a la próxima temporada. Musiala es, además, el máximo goleador de Los Bávaros en liga y el máximo asistente.

¿Tienen que ponerse sus compañeros las pilas?

La venta de Robert Lewandowski el pasado verano y la decisión de FC Bayern de no fichar un reemplazante implicaba que toda la plantilla debía dar un paso hacia adelante para suplir su ausencia. No obstante, el que mejor lo ha hecho ha sido Musiala, mientras que otros han mostrado un rendimiento más irregular. En la segunda mitad de temporada, donde el nivel de la perla alemana es tan brillante como en la primera, el equipo está teniendo muchos más problemas para encontrar portería. Jugadores como Leroy Sané, Sadio Mané o Thomas Müller no están teniendo las estadísticas que su calidad amerita. Quizá sea por la ausencia de una referencia en ataque más allá de Choupo-Moting o por la falta de estabilidad general en el equipo, pero Musiala ha demostrado ser el único que ha mostrado un progreso.