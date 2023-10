Jess Thorup es el nuevo entrenador de FC Augsburg

FC Augsburg ha hecho oficial la llegada del danés Jess Thorup al banquillo del WWK Arena, con contrato hasta 2025. Llega en sustitución de Enrico Maassen, el primer técnico destituido de la temporada en Bundesliga.

Un cambio de aires danés

Con la llegada del parón de selecciones de octubre, la primera cabeza rodó en los banquillos alemanes pero, si bien Maassen estaba jugando con fuego, no fue la más esperada. El antiguo técnico del filial de Borussia Dortmund no convenció a la directiva en el arranque de su segunda temporada a los mandos del Augsburg y la última derrota ante el recién ascendido Darmstadt, pese a no empujarles a la zona de descenso, acabó con la paciencia de sus superiores. El conjunto bávaro aprovechó esta semana sin liga para buscar a su sucesor en el cargo y lo encontró en Dinamarca. Un técnico que, además, muchos esperaban ver desde hace años en Alemania.

El nuevo técnico de FC Augsburg, con contrato hasta 2025, es Jess Thorup. Con una trayectoria contrastada en las ligas de Bélgica y Dinamarca, el entrenador nórdico afronta su primera experiencia en la Bundesliga, aunque tras un año sin dirigir a ningún club.

El objetivo de Thorup en Augsburg es una salvación cómoda

Después de un mercado de verano con mucho movimiento, similar al del año pasado, en el club esperaban que el plantel pudiera da un paso hacia adelante y no conformarse con la dinámica de baja tabla que vienen teniendo desde hace muchas temporadas. Por ello, Thorup tiene una presión por hacer que Augsburg no tenga que mirar a los puestos de descenso, que actualmente ocupan Mainz y Köln con 1 y 2 puntos respectivamente, y sentar las bases para mirar hacia arriba en futuras temporadas. Un objetivo al que ya se han enfrentado todos los entrenadores recientes que han pasado por el WWK Arena y que aún nadie ha podido conseguir.