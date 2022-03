John Anthony Brooks dejará VfL Wolfsburg a final de temporada

El VfL Wolfsburg ha anunciado que John Anthony Brooks dejará el club como agente libre al final de la temporada.

Durante meses, el futuro incierto del central se prolongó como un chicle. En principio, el Wolfsburg estaba interesado en ampliar el contrato de Brooks, que vencía al final de la temporada. El estadounidense también había señalado que estaba listo para ello.

Sin embargo, en el día de la fecha, Los Lobos anunciaron oficialmente el final del vínculo con el defensor tras cinco años. Según BILD, un punto conflictivo por lo que no se llegó a un acuerdo fue el dinero. Con un salario anual estimado de cuatro millones de euros, el jugador de 29 años es uno de los que más gana y se dice que no estuvo dispuesto a bajar su paga.

Otro punto de conflicto fueron sus actuaciones irregulares. La temporada pasada, Brooks formó una de las mejores duplas defensivas de la Bundesliga junto a Maxence Lacroix. Ambos jugaron un papel importante en la clasificación del club para la Champions League. Ahora, ambos se tambalean entre rendimientos más bajos que altos.

Como si fuera poco, su rendimiento personal tuvo consecuencias con su selección. Durante mucho tiempo, era una elección fija en las convocatorias de Estados Unidos (45 partidos/3 goles). Pero más recientemente, el seleccionador Gregg Berhalter resignó de él para los encuentros clasificatorios a la Copa del Mundo:

«Hemos decidido que John no es la mejor opción para nosotros en estos momentos».

Con todo esto, Brooks se despide de Wolfsburg, dónde llegó procedente del Hertha BSC en 2017. Desde entonces, ha jugado 136 partidos en todas las competiciones, anotando seis goles. Con un futuro incierto, ya que aún no está claro a donde irá la temporada que viene, el futbolista agradeció por su estadía en la institución de Volkswagen:

«Me gustaría agradecer a la gerencia del VfL Wolfsburg por sus discusiones honestas, pero he decidido asumir un nuevo desafío una vez más. He tenido la oportunidad de jugar al fútbol a un alto nivel durante cinco años y obviamente no es fácil para mí irme después de tanto tiempo. Le deseo lo mejor al equipo, a todo el club y lo daré todo por el VfL hasta mi último partido».