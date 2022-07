Jonathan Burkardt anuncia su continuidad en Mainz 05

Pese al interés que provenía desde la Premier League, Jonathan Burkardt descartó cualquier salida y confirmó su estancia en el Mainz 05.

El delantero fue una de las figuras del club, siendo el máximo goleador del equipo durante la temporada pasada, encontrando la red en 11 oportunidades por la Bundesliga. También hizo buenos números en la DFB-Pokal (cuatro goles en tres partidos). Esos números lo posicionaron últimamente en un posible cambio de equipo e incluso el jugador no se atrevió a comprometerse con el Mainz.

El nombre de Newcastle United apareció recientemente como destino en el futuro del atacante. Sin embargo, la idea de jugar en el fútbol inglés no lo seduce demasiado aún a Burkardt, que así se lo dejó en claro al medio Kicker:

«El estado actual es que me quedaré en Mainz y definitivamente jugaré la temporada aquí. [Sobre lo de Newcastle] Yo mismo no sé nada al respecto y no me interesa en absoluto».