Jonathan Tah se sincera sobre su fallido fichaje por el FC Bayern München

Tras la derrota del Bayer Leverkusen ante el RB Leipzig, Jonathan Tah dio su versión de los hechos sobre su fallido fichaje por el FC Bayern München.

Tah cuenta su sensación tras no llegar al FC Bayern München

En junio, se informó que Jonathan Tah había llegado a un acuerdo en principio para unirse al FC Bayern München, informándole al Bayer Leverkusen que quería salir del club. Sin embargo, el traspaso no se materializó antes del cierre de la ventana porque los dos clubes no pudieron llegar a un acuerdo en el precio del trato.

En declaraciones a Sky Sport después del partido del sábado, el defensor compartió sus pensamientos sobre la novela de la transferencia y reveló cómo se siente ahora que la misma no se ha realizado:

«Mentiría si dijera que no es estresante. Al final, por supuesto, siempre son los jugadores los que tienen menos control sobre lo que sucede en estas situaciones. Nunca he dicho que me sienta mal aquí, todo lo contrario. Por supuesto que es agotador ir y venir así, pero al final lo acepto como es. Estoy aquí con la cabeza bien puesta. No soy una persona que se quede en el pasado, miro hacia el futuro».

El jugador no estaría contento por cómo se manejaron sus asesores

Max Bielefeld, experiodista del canal deportivo que hoy es parte del equipo de representantes de Pini Zahavi, develó previo al encuentro que el jugador de 28 años, en este momento, no planea extender su contrato en el BayArena.

Aun así, de acuerdo con BILD, a Tah no le gustó el hecho de que Zahavi intentara presionar al Leverkusen poco antes de la fecha límite del mercado y que Bielefeld atacara posteriormente al CEO del Werkself, Fernando Carro. Desde su punto de vista, ya está todo dicho sobre el asunto y, frente a los micrófonos, dijo estar «centrado» para afrontar el que probablemente será último año de su contrato con el Bayer 04:

«Al final el asunto está cerrado, mi situación no ha cambiado, estoy aquí y soy feliz aquí en Leverkusen».