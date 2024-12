Jonathan Tah y su futuro: “La decisión no se tomará hasta el nuevo año”

Se sabe que Jonathan Tah no renovará con Bayer Leverkusen y se despedirá tras esta temporada, pero su futuro destino lo decidirá más adelante.

Jonathan Tah tomará su destino final en 2025

Tah estuvo en el centro de atención el sábado por la tarde durante el partido del Bayer Leverkusen contra el St. Pauli. Dentro del campo, por su gol, que resultó ser el de la victoria por 2:1. Fuera del campo, por varias preguntas sobre su futuro.

Respecto a los rumores que surgieron de que el FC Barcelona lo tenía como un nuevo candidato candente para hacerse con sus servicios, se mostró diplomático: «No he conocido a nadie», dijo sobre su participación personal en una supuesta conversación con los directivos catalanes. Tampoco desmintió una reunión entre el director deportivo del Barça, ​​Deco, y sus asesores. Pero sí fue certero al descartar una decisión rápida respecto a su futuro:

«Ya he hablado muchas veces de mi futuro. Y tengo claro que tomaré una decisión sobre dónde, cómo y qué haré en algún momento del año que viene. No sé exactamente cuándo, pero será el año que viene. Entiendo que ahora mismo hay mucha especulación y habladurías. Creo que hasta ahora todos los clubes han estado relacionados conmigo en algún momento, lo que por supuesto me hace feliz. Uno se siente honrado, por supuesto, pero al final sabré qué hago el año que viene».

Es poco probable que continúe en Leverkusen

Leverkusen todavía no ha tirado la toalla respecto a una posible renovación, pero la misma se ve más complicada. Aun así, el director deportivo Simon Rolfes no se ha rendido:

«La puerta está abierta para Jona y él lo sabe. Por supuesto, la situación es que el contrato expira y uno normalmente se marcha. Pero a veces las cosas pueden cambiar en el fútbol».

El propio Tah agradece por el apoyo del último campeón de la Bundesliga y de la DFB-Pokal:

«Aprecio mucho que todavía no cierren la puerta».