Joshua Kimmich comenzó a escuchar ofertas de otros clubes

En las últimas horas, SportBild confirmó que Joshua Kimmich no solo escuchará a FC Bayern, sino que está abierto a otras ofertas.

Kimmich abierto a otras ofertas

Bayern sigue siendo el primer punto de contacto de Joshua Kimmich, aunque desde el 1 de enero ya puede hablar con otros clubes. Hasta ahora, el jugador no quería responder a las llamadas de otros clubes, pero ahora está escuchando ofertas. El pasado miércoles, el mediocampista (que es su propio agente), Max Eberl y Christoph Freund volvieron a negociar en Säbener Straße. El Bayern quería tener una respuesta clara del jugador entre principios y mediados de enero, pero él informó a Eberl y Freund de que todavía no había tomado una decisión.

¿Por qué todavía no se ha posicionado?

Durante las negociaciones, Kimmich destacó que para él es muy importante que el Bayern tenga una plantilla capaz de ganar la Liga de Campeones en los próximos años y que eso es un factor decisivo para él. Otros puntos interesantes para él: ¿Qué categoría de jugadores fichará el club en el futuro? ¿Intentará seriamente el Bayern fichar a Florian Wirtz? ¿Tiene posibilidades de ficharlo? Sin embargo, Kimmich está contento con el desarrollo del equipo bajo la dirección de Eberl y Freund.

El fichaje de Michael Olise, en particular, le ha impresionado. Otro punto importante para él es la capacidad del club para retener a jugadores clave. En el pasado, Kimmich fue el primero en renovar su contrato y marcó el camino para el resto. Pero esta vez, quiere esperar y ver si el club puede renovar con jugadores como Musiala y Davies.

Lo que le molestó a Kimmich que hizo que explore otras opciones

El verano pasado, el Bayern estaba dispuesto a vender a Kimmich y había fijado un precio de venta de € 35 millones de euros. El PSG estaba muy interesado y se puso en contacto con él, pero el jugador no quería irse. El hecho de que el Bayern estuviera dispuesto a escuchar ofertas no le sentó nada bien al jugador. El París está interesado de nuevo en un traspaso gratuito en verano. Además, aunque Kimmich no tiene agente, sí tiene una red que explora opciones para él.

Se han establecido contactos con clubes ingleses, incluido el Liverpool. Los Reds están considerando la posibilidad de fichar al jugador. El Barcelona no está en la carrera en este momento por razones económicas. Pero el Real Madrid es un destino atractivo para él. En cuanto al tema salarial, todavía no se ha aclarado nada con el Bayern, pero no se espera que sea un obstáculo. Lo más importante para él es la perspectiva. A pesar de todo, el Bayern sigue siendo optimista sobre la posibilidad de que Kimmich acepte una renovación, pero eso podría llevar tiempo.