Joshua Kimmich llega a su número 100 con Alemania: «Significa mucho para mí»

Joshua Kimmich habló sobre su partido 100 con la selección de Alemania y su nombramiento como capitán en septiembre pasado.

Kimmich habla de su capitanía con Alemania

Tras las retiradas de İlkay Gündoğan, Manuel Neuer, Toni Kroos y Thomas Müller tras la Eurocopa 2024, Alemania se quedó sin capitán titular. En el parón internacional de septiembre, Kimmich asumió el cargo de capitán de forma permanente.

Al respecto, el jugador del FC Bayern München habló en exclusiva con Kicker y comentó sobre esta nueva experiencia para él:

«De niño, sueñas con jugar con Alemania. No piensas en ser capitán, ni te esfuerzas por conseguirlo. Antes de eso, también pensaba que el puesto no cambiaría nada. Siempre fue importante para mí que no solo tuviéramos éxito, sino que también fuéramos un verdadero equipo. Pero desde que soy capitán, siento que este puesto es algo especial. La responsabilidad va más allá del campo. Me llena de orgullo y considero un gran honor ser capitán de la selección nacional».

Y de sus 100 partidos, pero sin el premio más codiciado

Tras disputar su partido número 100 a mitad de semana, Kimmich será el decimocuarto jugador en alcanzar esa cifra con Alemania. El mediocampista fue consultado hoy mismo por esto durante la conferencia de prensa previo al choque del miércoles ante Portugal:

«Significa mucho para mí. Es un gran honor haber jugado tantos partidos con Alemania. Demuestra que he mostrado un muy buen nivel en los últimos 9 o 10 años y, afortunadamente, casi nunca me he lesionado. He tenido muchos altibajos con la selección nacional; es un gran honor estar aquí y espero que haya más».

Si se mantiene en forma, para finales de año, podrá situarse entre los 10 mejores jugadores con más presentaciones en la historia, con tan solo 30 años. Aunque con el dudoso honor de ser el único de la lista en todavía no haber conseguido una Copa del Mundo. Por ello, respondió:

«Eso significa que tuvimos campañas en el Mundial donde no tuvimos éxito. Tenemos que hacerlo mejor. En la Eurocopa sentimos que había una conexión entre el equipo y el país, aunque no ganamos el título. Ese es el objetivo. No sé si será suficiente para ganar los títulos más importantes; depende de muchos factores y pequeños detalles. Intentaremos prepararnos bien para el Mundial; vamos por buen camino».

El miércoles, Alemania se enfrenta a Portugal en las semifinales de la Liga de Naciones en Múnich. Una victoria les aseguraría un puesto en la final contra España o Francia en el mismo escenario. Si no, deberán viajar a Stuttgart para jugar el partido por el tercer puesto.