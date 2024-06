Joshua Kimmich saldría de FC Bayern en 2025

En las últimas horas, se ha dado a conocer que la salida de Kimmich del Bayern sería en 2025 como jugador libre.

Una situación difícil de solventar

Todo en la vida tiene un final y, a pesar de que estaba destinado a ser uno de sus líderes por mucho tiempo, cada vez son más las señales de que Joshua Kimmich y FC Bayern van a separar sus caminos. Entre los factores que impulsan su desmotivación se encuentra su situación actual dentro de la plantilla.

En la segunda mitad de temporada perdió su lugar en el centro del campo bávaro y, a la par que ha vuelto a ejercer como lateral derecho, han crecido los rumores de nuevos refuerzos para la medular, comprometiendo las opciones de volver a su posición favorita. Además, el mismo medio afirma que su relación con los dirigentes se deterioró cuando no le apoyaron hace años en su decisión de rechazar la vacuna del Covid, y no ha habido signos de mejoría.

El ciclo de Kimmich en FC Bayern se terminaría en 2025

A raíz de todo lo mencionado es que surge la información de SportBild. Las molestias se sumaron al documental que salió hace unos días en medio de la Eurocopa, que fue criticado hasta por figuras como Lothar Matthäus. En él, Kimmich habla de que perdió toda confianza en el club, entre otras cosas.

Esto no ha caído nada bien en Múnich y todo hace pensar que Kimmich dejará Múnich en 2025. Hoy por hoy, Barcelona lo busca, pero no podría pagar un salario de 20 millones de euros como el que tiene hoy. A esto se le suma un interés del Manchester City que por ahora no pasó a mayores. El mediocampista bávaro, por ahora, se posiciona más a quedarse en el Allianz-Arena y salir como jugador libre en el próximo verano.