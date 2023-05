Hay acuerdo entre Jude Bellingham y Real Madrid

El futuro de Jude Bellingham está en Real Madrid. Fabrizio Romano y Marca confirman que el centrocampista inglés está muy cerca de cerrar su fichaje con Los Merengues y abandonaría Borussia Dortmund al final de esta temporada.

La pelea por Jude Bellingham ha traído de cabeza a numerosos clubes europeos durante los últimos meses y el jugador ya habría decidido dónde quiere continuar su carrera. Será en Madrid. Tal y como afirman Fabrizio Romano y Marca, el club de la capital española está a punto de cerrar el acuerdo personal con el mediocampista inglés y ya han acordado una reunión con la directiva de Borussia Dortmund.

🚨⚪️ Real Madrid are close to complete deal to sign Jude Bellingham, confirmed. Negotiations are progressing to the final stages.

Personal terms are almost agreed — Juni Calafat, crucial again.

New meeting has been scheduled to complete the agremeent with Borussia Dortmund. pic.twitter.com/EZO76bXiHk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 3, 2023