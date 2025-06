Julian Brandt reveló que se fracturó su muñeca

Julian Brandt sufrió una fractura de muñeca contra el Fluminense en el Mundial de Clubes de la FIFA, por lo que el jugador del Borussia Dortmund deberá usar una férula. Según Ruhr Nachrichten , el jugador de 29 años podría tener que usar una férula durante tres meses, y también podría ser necesaria una cirugía para que el hueso sane por completo.

«Me rompí la muñeca en el minuto diez contra el Fluminense», dijo Brandt tras la victoria del Dortmund por 1-0 contra el Ulsan HD.

«Resbalé y caí mal. Es una zona muy molesta porque no cicatriza bien. Por eso ahora tengo que usar una férula. No puedo evitarlo. Lamentablemente, la cinta adhesiva no es suficiente, pero estoy recibiendo excelentes cuidados médicos. La férula es solo un poco molesta.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Las cosas podrían empeorar para la muñeca de Brandt

La enfermera registrada informa que se realizarán más pruebas en Fort Lauderdale el jueves antes de decidir si Brandt necesita cirugía del escafoides. «Esperamos que no haya ocurrido nada que pudiera requerir cirugía», dijo Niko Kovac.

A partir de ahora, Brandt está disponible para el partido de octavos de final del Borussia Dortmund contra el CF Monterrey en Atlanta el 1 de julio.